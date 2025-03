Ilveggente.it - Sinner choc, sta succedendo davvero: tifosi sconcertati

Leggi su Ilveggente.it

Giochi di prestigio per il numero 1 del mondo: Janniksta per mettere la firma su un’impresa a dir poco mirabolante. Ecco di cosa si tratta.Ancora è troppo presto per cantare vittoria. E anche per brindare. Jannikpotrebbe iniziare a guardarsi intorno, però, in cerca della bottiglia più adatta da stappare nel giorno in cui, molto probabilmente, potrà finalmente festeggiare uno di quei traguardi che non tutti possono dire di aver raggiunto nel corso della propria carriera., sta(AnsaFoto) – Ilveggente.itManca poco più di un mese al suo rientro in campo, mentre ne mancano due al suo “compleanno”. No, non quello ufficiale, ma l’altro, l’anniversario del giorno in cui è salito, per la prima volta in assoluto, sul tetto del mondo.