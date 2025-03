Frosinonetoday.it - Simonetta Musitano in ‘Una donna con le palle’ al Cinema Teatro Arci di Frosinone

Leggi su Frosinonetoday.it

Agedo Basso Lazio è lieta di annunciare un evento speciale in occasione della Giornata della Visibilità Transgender, che si terrà il 3 aprile 2025 alle ore 21.00 presso ildi, in via Pierluigi da Palestrina 12.La serata avrà come protagonista