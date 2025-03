«Siamo sui vagoni, T. è ferito, chiamo il 118». Le ultime parole di Edoardo Mangano, il 19enne morto folgorato sul tetto di un treno a Verona

Leggi su Open.online

C’è un secondo giovane, salito suldelPorta vescovo, dove èfulminato dai cavi elettrici il, ed è rimasto a sua volta. A rivelarlo l’ultima telefonata a un amico di, già suldel convoglio. Il, dopo una serata in discoteca, si trova in stazione e racconta del ragazzo: «sui, T. èil 118». Poi la linea è caduta perché la batteria del cellulare del giovane era scarica. T., che era con, secondo quanto ricostruito dalla Polizia è stato a sua volta colpito da una scarica elettrica e scaraventato a terra svenuto. Quando si è risvegliato di notte, al buio, non vedendo nessuno si è avviato verso casa e ha dormito fino al pomeriggio. Poi i ricordi hanno iniziato a riaffiorare.