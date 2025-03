Arezzonotizie.it - Si spaccia per il postino e tenta di introdursi in ufficio: inquietante episodio in città

Leggi su Arezzonotizie.it

Si presentano qualificandosi come postini ma, in realtà, dietro al citofono si celano spudorati malviventi pronti a mettere a segno truffe e furti. L'ultimoè quello andato in scena in via Guido Monaco, ad Arezzo. Untivo che, fortunatamente, si è concluso con un nulla di fatto ma.