Ilgiorno.it - Si sorride e riflette con due buffi clown e un palloncino in fuga

Duee intraprendenti, palloncini colorati, giochi circensi e un’allegra avventura. Saranno gli ingredienti del divertente spettacolo teatrale per famiglie dal titolo “Ballon Adventures“, in scena oggi alle 16 al Teatro Comunale di via Giussani a Nova Milanese: sul palco gli attori Andrea Meroni e Fabio Lucignano della compagnia Collettivo, nei panni di dueaviatori, piloti di mongolfiera, impavidi e coraggiosi, in viaggio per inseguire unche ha preso il volo e che li condurrà fino a Balloonia, dove si ritrovano i sogni sfuggiti di mano, quelli scoppiati e quelli ormai sgonfi. Una rappresentazione poetica, comica e dolceamara. Biglietto d’ingresso 8 euro, ridotto a 4 euro per gli under 14. Info su www.teatrobinarionova.com o allo 039.20.27.002.