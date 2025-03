Anconatoday.it - Si infila al collo un anello da ginnastica, bimbo rischia di soffocare: trasportato al "Salesi"

Leggi su Anconatoday.it

ANCONA – Solo un gioco, che avrebbe potuto però avere conseguenze ben più gravi. Il personale sanitario è intervenuto nel tardo pomeriggio di ieri in un’abitazione in zona Baraccola, dopo la chiamata dei genitori il cui bambino si erato alun“da” e non riusciva più.