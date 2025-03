Ilrestodelcarlino.it - "Sì ai nuovi market in zone sguarnite"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"A Ravenna – esordisce Francesca Ianniello - ci sono tanti supermercati, ma mi sembra che ora li stiano costruendo in quelle parti della città che non erano correttamente servite, come Antica Milizia e quartiere San Giuseppe. Parlando per me, che abito nella zona del nuovo Esselunga, ho visto dei vantaggi. Prima dell’apertura, andavo spesso al centro commerciale Podium, che è molto vicino, ma il discount non offre molta scelta. Ad esempio, per quanto riguarda i prodotti igienici femminili, che sono un bene fondamentale per le donne, al discount non trovavo un’offerta adeguata. Con il nuovo superstore ho risolto il problema".