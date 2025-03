Tvplay.it - Shock Milan: rossonero operato d’urgenza, i dettagli

Inaspettata situazione quella che ilha fronteggiato all’arrivo a Napoli per il big match della domenica sera: uno dei suoi giocatoriin città. I.Senza dubbio la sfida in programma allo Stadio Diego Armando Maradona – il match Napoli-– è il confronto più interessante e atteso della 30esima giornata del campionato di Serie A 2024-25, anche e in particolare modo per le risposte che può dare alla classifica. Nel frattempo, infatti, l’Inter sarà impegnata contro l’Udinese e si attende il passivo di Fiorentina-Atalanta per comprendere come saranno piazzate le prime della classe in zona Champions League., i(LaPresse) – tvplayAntonio Conte da una parte e Sergio Conceicao dall’altra hanno cercato di preparare al meglio l’impegno del fine settimana, anche tenendo presenti le assenze per impegni con le Nazionali dei vari giocatori convocati e come questi siano rientrati fisicamente a casa.