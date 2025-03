Ilgiorno.it - Sfrattati dal rudere a pezzi, viaggio fra i 50 sfollati di via Amatore Sciesa: “Il tetto ci ha travolto”

Leggi su Ilgiorno.it

Monza – La viaè pressoché invisibile. Un minuscolo budello che si infila in un meandro fra viale Ugo Foscolo e via Silvio Pellico, e si apre su una piccola corte con vecchi cascinali, da antica corte lombarda, riadattati ad abitazioni da almeno un secolo. Alcune sono abbastanza moderne e ben tenute, l’edificio centrale no. Densità abitativa altissima. E in mezzo, il cascinale a due piani più grande, quello principale, è stato sgomberato venerdì pomeriggio da una task force a cui hanno prestato opera polizia locale, vigili del fuoco, protezione civile, Areu. I muri dell’edifico sgomberato appaiono gravemente ammalorati, le minime norme edilizie di sicurezza disattese, tanto per fare un esempio il parapetto del ballatoio è bassissimo, decisamente meno del metro obbligatorio per impedire salti nel vuoto, appoggiate contro la ringhiera ci sono però diversi bambini.