Sport.quotidiano.net - Sfida ad alta tensione. La Biagio scappa, il Villa la riprende

Leggi su Sport.quotidiano.net

SAN MARTINO 1NAZZARO 1SAN MARTINO: Bulzinetti, Fabbri, Bonci (34’ st Tatò Fra.), Ascani, Cecchini (42’ st Pasini), Montanari, Tatò Fed., Balleroni (25’ st Marinelli), Mancini, Paoli, Bartomioli. All. Pompei.NAZZARO: Bottaluscio, Fuoco (17’ st Bacchiocco), Medici, Cardinali, Tamburini, Compagnucci, Serfilippi (34’ st Pierfederici), Cecchetti, Ottaviani (28’ st Rragami), Carboni, Severini (15’ st Parasecoli). All. Fenucci. Arbitro: Giorgini di Jesi. Reti: 9’ pt Cecchetti, 25’ pt Montanari Partita ad altissima intensità fra 2 squadre che hanno fame di punti. Inizio primo tempo con gli ospiti che cercano di organizzare il gioco e ilche ribatte in contropiede. Al 5’ Serfilippi calcia fuori di poco. Al 9’ vantaggio per lacon Cecchetti che, spalle alla porta in modo furbo, di testa sfiora e realizza.