Settore giovanile. Juniores battuta dalla Fulgens. Oggi i Giovanissimi

Seconda sconfitta consecutiva, per labianconera, impegnata ieri pomeriggio nella trasferta in casa dellaFoligno (24ma giornata di campionato): l’incontro è terminato sul risultato di 4-2, con le reti della Robur firmate da Rogani, fresco di esordio in prima squadra, e Poienari. I ragazzi di Gill Voria sono comunque ancora dentro i play off, al quinto posto. Questa mattina saranno invece ia scendere in campo: a pestare l’erba del Bertoni sarà il Chiusi (24ma giornata). Gli Esordienti, sempre, busseranno alla porta della Casolese, i Pulcini a quella dell’Alberino. La classifica della: Roma City 58; Trastevere 52; Ostiamare 48; Pbonsi 34; Siena 33; Terranuova Triana eFoligno 30; Montevrachi 29; Orvietana e San Donato Tavarnelle 28; Trestina 27; Sangiovannese 26; Flaminia Civita Castellana 21; Real Monterotondo 18.