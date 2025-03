Panorama.it - Sesso: ora anche i giovani hanno voglia di «scambismo»

Tra le centinaia di migliaia di italiani che frequentano i club per coppie aperte, sono loro la vera novità. Un segnale di maggiore libertà nelle relazioni o ricerca ossessiva dell’estremo? icordate la barzelletta del commendator Bestetti? Era uno dei cavalli di battaglia del Cav., Silvio Berlusconi, riciclata dal già amministratore delegato della Fiat Cesare Romiti nella versione del «ragionier Scopazzoni». Dunque, è la storiella di un cumenda, gran frequentatore di night e prostitute che si trova costretto a portarci la moglie «bruta, vecia e cattiva». Ecco, il cumenda e la escort: grande «topos» dello scambio di coppia all’italiana (ossia l’astuto merlo che si portava la puttana per scambiarla con la compagna di un altro, finiva regolarmente in una triste ammucchiata con due ragazze a pagamento) sta scomparendo.