Ilfattoquotidiano.it - Sessanta metri e quattro campioni italiani (per ora): il mezzo miracolo della Boxe Lastra a Signa

In una piccola palestra diquadrati, in provincia di Firenze, si possono trovare in un giorno qualsiasisettimana bendi. Succede a, quattordici chilodal capoluogo, in una stanza all’interno del palazzetto dello sport comunale, sotto la guida del giovane maestro Mirko Ricci. Simone Rao, con un record di 11 vittorie su altrettanti incontri, è diventato campione italiano dei piuma nel 2023. Il peso mosca, un domenicano di Toscana, Joel Santos ha nello stesso anno conquistato il titolo dei pesi mosca. Il super piuma Catalin Ionescu (15-3-1), nato in Romania e residente proprio a, si era impossessato anche lui l’anno primacintura tricolore. Il poker è arrivato recentemente, nello scorso dicembre il super welter Paolo Bologna ha battuto il campione in carica Federico Schinina a Ferrara.