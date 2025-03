Sport.quotidiano.net - Serie D: i due allenatori, Cassani e Gori, si conoscono da sempre. Ma è anche la gara degli ex. Lentigione-Cittadella: amici contro in panchina

Leggi su Sport.quotidiano.net

: latrae VisModena che si gioca oggi al nuovo orario delle 15 a, vede di fronte dueda 15 anni. Romagnoli entrambi, praticamente coetanei (35 anni, 34) e tra i più giovani di tutto il campionato diD. Si affrontano per la prima volta in D, ma sida anni e spesso hanno passato le ferie assieme. Quindi, oltre al derby emiliano tra Lenz e, c’è pure quello romagnolo tra i due tecnici che ovviamente si stimano molto e che presentano un’idea del calcio similare.è ben conosciuto dalle nostre parti per aver allenato la Correggese di Lazzaretti ed è arrivato a Modena a dicembre in sostituzione dell’esonerato Salmi. Detto dei tecnici, in casaci sono ex eccellenti, come Alberto Formato, Minel Sabotic, Lorenzo Manzotti, oltre al direttore dell’area tecnica, Alberto Biagini.