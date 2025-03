Sport.quotidiano.net - Serie "D» - Girone "E»: derby casalingo. Ghivi con la Sangio. Obiettivo play-off

Leggi su Sport.quotidiano.net

Impegnopieno di insidie per unborgo in salute, reduce dalla bella vittoria di Figline, che vuole continuare nella rincorsa ai-off, ora quarto in classifica a quota 44. A questo punto del campionato, quando mancano sei giornate alla fine della stagione regolare, i ragazzi di Bellazzini non possono, infatti, più nascondersi, con l’-off lì a portata di mano: l’importante è crederci e trovare la giusta continuità anche con avversarie di bassa classifica, contro cui ilha, spesso, faticato. Allo stadio "Bellandi" arriva lavannese, compagine blasonata, ma in crisi di risultati, che annaspa in zona-out e rischia grosso, anche e soprattutto dopo la grave sconfitta interna con l’Orvietana che ha costretto la società valdarnese a cercare la "scossa" per un delicatissimo sprint finale, esonerando l’allenatore Marco Bonura ed affidando la squadra al giovane tecnico Alessandro Deri.