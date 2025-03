.com - Serie D / Ancona, scivolone interno nel derby contro l’Atletico Ascoli: 0-2

Brutta prestazione dei dorici che escono sconfitti. L’non approccia bene e non riesce a decollare mai nel corso della partita. Poche iniziative e poca reattività, 30 marzo 2025 – Esce sconfitta l’SS0-2 dal Del Conero.Prova da parte dei locali decisamente sottotono e poco, troppo poco, propositiva da parte dei dorici, davanti il proprio pubblico.Un Atleticoche passa subito in vantaggio con un approccio aggressivo e unche fondamentale non decolla mai. Ci si aspettava battaglia sul campo e la volontà di tornare alla vittoria che manca da ormai due mesi, e invece arriva una pesante sconfitta. Una negativa prestazione arrivata in un momento difficile ma da resettare subito. L’deve pensare ora a ricompattassi a partire dalla prossima giornata e ritrovare fiducia, in vista del rush finale di stagione.