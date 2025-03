.com - Serie C / E’ 0-0 tra Ascoli e Vis nel derby

Leggi su .com

Al “Del Duca” la gara termina con un nulla di fatto. Punto che muove le rispettive classifiche, mache riduce di 2 lunghezze la distanza di sicurezza sui Play-Out30 marzo 2025 – Vis ederano di fronte oggi per unimportantissimo, con le squadre impegnate per i rispettivi obiettivi, la prima per confermare quanto di buono fatto sino ad oggi, la seconda, per salire ancora ed allontanarsi dalla zona calda in una stagione difficilissima.In una gara che ha visto alcune occasioni da rete da ambo le parti,e Vis concludono il match con un nulla di fatto.Primo tempo che si chiude con lo 0-0 e con le due squadre che provano alcuni tentativi per sbloccare la gara, senza successo.Il primo squillo è di marca vissina con Okoro che al 6’ impegna l’attento Raffaelli, poi è la volta dei bianconeri con Odjer al 18’, ma anche Vukotic è attento.