Anteprima24.it - SERIE C/ Avellino-Benevento, la diretta testuale

Tempo di lettura: < 1 minutosi affrontano in un “Partenio-Lombardi” sold out nel 34esimo turno di campionato. La compagine irpina, dopo la vittoria del Cerignola sul Monopoli (1-0) di questo pomeriggio, ora è seconda a -1 dai pugliesi mentre i giallorossi di Auteri hanno 46 punti e sono reduci da sei pareggi consecutivi.C – Girone C(formazioni ufficiali, ore 19:30)(4-3-1-2): Iannarilli; Cancellotti, Rigione, Enrici, Cagnano; Armellino, Palmiero, Sounas; D’Ausilio; Patierno, Lescano. A disp: Marson, Pizzella, Todisco, Cionek, Manzi, Frascatore, Armellino, Arzillo, Mutanda, Tribuzzi, Russo, Zuberek, Campanile. All.: Biancolino(3-4-1-2): Nunziante; Berra, Capellini, Tosca; Oukhadda, Talia, Pinato, Simonetti; Acampora; Lamesta, Manconi.