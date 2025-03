.com - Serie B Nazionale / Jesi torna alla vittoria contro Piombino: 83-65

Punti importanti in ottica play in che interrompe un digiuno di tre turni di sconfitte consecutive. Prossima giornata, domenica 6 aprile sempre al Palatriccoli,Gema Montecatini, 30 marzo 2025 – Ritornoper la General Contractoral PalaTriccoli. Battuta la Solbat Golfo83-65 dopo tre turni consecutivi di digiuno.Due punti per Valentini e compagni preziosi in questo rush finale di stagione in ottica play in. L’obiettivo per la squadra allenata da coach Ghizzinardi è centrare una buona posizione al termine della regular season nella griglia play in, per poter accedere poi ad eventuali playoff.Traguardo sempre più vicino per i leoncelli con una buona iniezione di fiducia arrivata al momento giusto. 5 giocatori in doppia cifra e a fare la differenza ai liberi e dlunga, oltre che da una inerzia mai venuta meno.