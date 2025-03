Sport.quotidiano.net - Serie B Interregionale, Play in Gold. Il Bramante fatica in attacco. Cagliari difende forte e passa

49 ESPERIA64: Crescenzi 9, Ricci 4, Sgarzini, Ferretti ne, Ferri 9, Nicolini E., Centis 2, Rinaldi 9, Stefani 9, Panzieri 7, Lanci ne. ESPERIA: Manca, Giordano 3, Potì 14, Thiam 5, Picciau 6, Locci, Maresca 14, Bartolozzi 17, Pili ne, Sanna 5. Note. Parziali: 7-14, 15-17, 11-18, 16-15. Progressivi: 7-14, 22-31, 33-49, 49-64. Uscito per 5 falli: Crescenzi (Pesaro), Maresca e Bartolozzi (Esperia) Troppol’Esperiaper ilche cade in casa con un punteggio comunque bugiardo. La partita è stata sempre in pugno agli isolani, è vero, che sono partiti a razzo con parziale che lascia poco spazio ai commenti (7-14). Nel secondo quarto i biancoblu hanno però hanno una reazione (15-17) e si avvicinano ai sardi. I quali nella ripresa tornano a correre (11-18).