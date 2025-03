Sport.quotidiano.net - Serie B, il Sassuolosi aggiudica il derby, Pisa corsaro a Cosenza. Affonda lo Spezia

Roma, 29 marzo 2025 – Il Sassuolo dilaga nelcontro la Reggiana, trovando il secondo successo consecutivo e mantenendo a distanza di sicurezza il. Anche i nerazzurri sorridono dopo questo turno di campionato: grazie alla vittoria contro ile alla sconfitta dello, i punti di distacco con il terzo posto aumentano. Non può essere soddisfatta la Cremonese, che trova solo un pari in casa contro il Cittadella, mentre il Catanzaro esce sconfitto dal Braglia contro il Modena. Vincono Frosinone e Mantova, rispettivamente contro Sampdoria e Sudtirol. Loin casa contro il Brescia Ripresa del campionato da dimenticare per lodi D'Angelo, che in casa trova la sconfitta contro il Brescia e si allontana ancora di più dalla zona promozione diretta. Al Picco il gol che sblocca la partita arriva al 4' e porta la firma di Borrelli, che di testa batte Chichizola e trova il suo quarto centro in campionato.