Sport.quotidiano.net - Serie b. Amaranto in campo con la Res Women per il riscatto finale

L’Arezzo femminile vuole archiviare la sconfitta dell’ultimo turno contro il Cesena al Comunale, che ha interrotto una striscia di successi consecutivi. Oggi, suldella Res, è l’occasione per farlo: la compagine romana, con 26 punti, è sestultima in classifica a +6 dalla zona retrocessione ed è reduce dal pesante 5-0 subìto dal Parma in trasferta. Le padrone di casa hanno fame di punti, ma la squadra di Ilaria Leoni ci tiene a far bene in questodi stagione, anche per mettere le basi verso la prossima. Archiviato il discorso salvezza e troppo lontana la zona promozione, l’Acf Arezzo può scendere incon la mente sgombra e la giusta serenità. Il campionato, comunque, è ancora lungo, visto che dopo la sfida odierna mancheranno ancora sei turni. Remi in barca non sono ammessi.