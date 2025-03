Sport.quotidiano.net - Serie A2 femminile. Girls Ancona sbattono il muso contro un Trieste troppo forte

8253 : Stavrov 13, Collovati ne, Ravalico 7, Rosset ne, Camporeale 3, Mueller 5, Srot 10, Miccoli 23, Mosetti 6, Sammartini 11, Lombardi 4. All. Mura BASKET: Streri 17, Pellizzari 3, Bona 8, Barbakadze, Maroglio 9, Pierdicca 10, Marassi, Marinkovic 6, Gasparri, Lombardi. All. Piccionne Arbitri: Cieri di Ravenna e Foschini di Russi Parziali: 21-15 37-27 56-40 82-53 Nulla da fare per il Basketche come da pronostico torna sconfitto dal PalaRubini arrendendosi al più accreditatocon un netto 82-53, anche se il gross del divario matura soltanto nel quarto conclusivo.ha lottato ma si è arreso ma poi di schianto: biancorosse già sicure dei play-out (non ci sono retrocessioni dirette) e ormai in lotta solo per evitare l’ultima piazza.