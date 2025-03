Rompipallone.it - Serie A, ritorna Pioli: la destinazione è una big

Uno dei nomi più caldi in questo periodo è quello di Stefanoche è pronto arne inA. Di seguito riportata ladella Big.Il mister Stefanosembra pronto a tornare in Italia la prossima stagione. In questi ultimi giorni, infatti, il suo nome è stato accostato a diversi club. Uno fra tutti è quello della Juventus, che dopo l’esonero di Thiago Motta, dovrà prendere decisioni importanti per la prossima stagione. Al momento, però, la scelta dei bianconeri è ricaduta su Igor Tudor.La Vecchia Signora, però, non è l’unica squadra interessata a.Al momento l’allenatore è sulla panchina dell’Al Nassr, club saudito di Cristiano Ronaldo, ma il rapporto con il portoghese non sembra essere idilliaco.Inoltre, nel contratto triennale del tecnico sarebbe presente anche una clausola rescissoria che gli permetterebbe di svincolarsi dalla società di Riad a giugno e fare ritorno così in Italia, dove ad attenderlo ci potrebbe essere una Big.