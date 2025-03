Lapresse.it - Serie A, l’Inter riparte con tre punti: 2-1 contro l’Udinese

Leggi su Lapresse.it

Tredal sapore di Scudetto.piega a faticaper 2-1 a San Siro e prova ad allungare in modo deciso in vetta alla classifica, in attesa del posticipo del Maradona tra Napoli e Milan. Grazie ai gol delle ‘seconde linee’ di lusso Arnautovic e Frattesi nel primo tempo, la squadra di Inzaghi vola momentaneamente a +6 su quella di Conte costretta stasera a vincere per restare in corsa. Di certo ci sono invece i 9di vantaggio sull’Atalanta, ko oggi a Firenze, e ormai fuori dai giochi. Partita risolta in poco più di mezzora quella con, con la possibilità quindi perdi amministrare le energie in vista del nuovo mini tour de force che l’attende anche se nel finale solo due capolavori di Sommer evitano una clamorosa rimonta friulana. I nerazzurri giocheranno infatti ben 8 partite nei prossimi 24 giorni, con i due doppi impegni in Coppa Italiail Milan e in Champions Leagueil Bayern.