Serie A Fiorentina batte Atalanta 1-0

17.00 Laprosegue la sua caccia all'Europa vincendo al Franchi un match non qualunque contro l'(1-0), terza ma in decisa frenata scudetto (zero punti nelle ultime 2 gare). Bisogna attendere il 45' per il primo vero sussulto del match, con Hien (grave errore) che si fa sfilare palla da Kean che si invola e fa centro in diagonale.Ripresa.Fagioli da fuori impegna Carnesecchi, Kean pericoloso di destro, De Ketelaere sfiora palo.Al 72'occasionissima per Ranieri,ipnotizzato da un super Carnesecchi. Fine delle emozioni.