Sequestrata la cartella clinica

La querela c’è. A sporgere denuncia i familiari della donna che si sono recati alla caserma carabinieri di Abbadia San Salvatore, dove Roberta Mazzuoli viveva insieme al marito e al figlio adolescente. La querela verrà trasmessa dal comando provinciale dell’Arma di Siena alla procura di Arezzo, visto che i magistrati competenti per il caso in questione sono quelli della provincia in cui è avvenuto il fatto. Episodio sul quale con ogni probabilità verrà aperto un fascicolo dal pubblico ministero di turno che si dovrà occupare di fare luce su una vicenda e accertare le eventuali responsabilità. Al momento ladella donna è statadal pm e la salma è a disposizione dell’autorità giudiziaria. È stata trasferita dallaall’obitorio dell’ospedale di Arezzo. Gli accertamenti sembrano a questo punto inevitabili ed è per questo che nei prossimi giorni potrà essere disposta una ricognizione cadaverica o direttamente l’autopsia.