Sembra una borsa di lusso ma in realtà è un uovo di cioccolato: la trovata di Louis Vuitton per Pasqua è virale sui social

Lanon è mai stata così glamour.trasforma la sua iconica Egg Bag in un capolavoro dida 225 €, unendo alta moda egourmet. L’idea nasce dal direttore artistico delle collezioni donna, Nicolas Ghesquière, che l’ha presentata per la prima volta nella sfilata Primavera-Estate 2019. Ora il brand la rielabora in versionele, affidandosi al talento del celebre pasticcere Maxime Frédéric, noto per le sue straordinarie creazioni di.Il modello, tra i più costosi di quest’anno, rientra nella collezione didella Maison e, neanche a dirlo, è giàsui, oggetto del desiderio di influncer e fashion addicted. La Egg Bag diventa così un’opera d’arte culinaria da 970 grammi, interamente commestibile. Frédéric, eletto pasticcere dell’anno dalla guida Gault & Millau 2022, lavora presso Cheval Blanc Paris.