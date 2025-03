Oasport.it - Sei Nazioni femminile: una brutta Italia cede troppo facilmente all’Irlanda

Si è appena conclusa allo stadio Lanfranchi di Parma la sfida che chiudeva la seconda giornata del Guinness Sei2025e in campo sono scese l’e l’Irlanda. E dopo i netti successi di Francia e Inghilterra ieri, la sfida di oggi era quasi uno spareggio per la corsa al terzo posto del torneo. Ecco come è andata.Avvio subito in salita per l’, che dopo 52” di gioco perde per 10 minuti Fedrighi per un placcaggio alto. E dopo un minuto arriva la meta di Dalton per lo 0-7 iniziale. Prova a reagire l’, ma fatica a costruire gioco, così al primo nuovo possesso è l’Irlanda a colpire di nuovo. Rapido contrattacco, palla che arriva a McGann che va a schiacciare tra i pali per lo 0-14. Soffrono le azzurre, ma con il ritorno di Fedrighi riescono a crescere come possesso e territorio e al 15’ è Stefan a trovare il buco vincente e schiacciare per il 5-14.