Ilgiorno.it - Segnare l'argilla: Castiglia-La Mancia porta la sua ceramica alla Milano Design Week

Leggi su Ilgiorno.it

Dal 7 al 13 aprile 2025 la regione spagnola di-Lasarà protagonista al Fuori Salone dellacon la mostra-instzione ‘l’’, all'interno del distretto 5Vie, negli spazi del Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci. Il progetto, curato dall’interiorer toledano Tomás Alía, rende omaggio all'eccellenza artigianale della regione esua storica tradizione legata, risorsa fondamentale per l’identità culturale e lo sviluppo sostenibile del territorio. Tomás Alía, fondatore dello studio Caramba e ambasciatore delladi Talavera e Puente del Arzobispo, conosciuto per i suoi progetti di interiorper hotel e come ‘architetto della luce’, valorizza le arti tradizionali spagnole per l’identità culturale e lo sviluppo sostenibile.