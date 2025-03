.com - Seconda Categoria / La Cingolana SF in dieci strappa un punto al Sarnano al 90? (1-1)

Un gran gol di Marchegiani al 90? salva i biancorossi, in 10 dal 58? per l’espulsione di Mendoza, dal possibile -3 in classifica sul Ripe San Ginesio, 29 marzo 2025 – Nel momento più difficile del suo campionato, in svantaggio, in inferiorità numerica e potenzialmente a -3 dalla vetta, laSF tira fuori gli artigli eund’oro al. Al “Maurelli”, infatti, è finito 1-1 il big match della 26^ giornata del girone F di. Edoardo Pettinari ha illuso i padroni di casa su calcio di punizione, prima del pareggio al 90’ di Marchegiani con un gran tiro da fuori area. A 4 giornate dalla fine, la classifica recita Ripe San Ginesio 58,SF 56,55. Primo tempo Per oltre un’ora di gioco sono i locali a fare la partita, passando meritatamente in vantaggio.