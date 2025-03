Ilfattoquotidiano.it - Se non sono pazzi, allora cosa nasconde questa gigantesca messinscena dei leader europei?

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

di Maurizio ContigianiQuando si raggiungono livelli di incomprensibilità tra poteri e cittadinanza tali da essere interpretati come forme di una follia dilagante che degenera senza distinzione alcuna, in un delirio a senso unico, entro il quale si muovono tutti i governi della sfera occidentale,è arrivato il momento di preoccuparci davvero. Quando il potere sembra imto, il potereall’opinione pubblica le vere realtà, le verità nascoste che al popolo debbono essere taciute.NonVon Der Leyen, Kallas, Starmer, Rutte, Macron quando insieme a tutti gli altri Stati membri, escluso uno, ci informano che dovremo spendere 800 miliardi in armi per difenderci non si sa bene da chi, si badi bene, non in un’unica soluzione ma 800 miliardi all’anno. Non è pazza la Commissaria Ue che, tra un sorrisino e l’altro, tra un coltellino svizzero, un fiammifero e un accendino, ci spiega come affrontare un attacco nucleare.