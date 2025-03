Ilfattoquotidiano.it - Se l’Unione Europea vuole la guerra, allora è meglio lasciarla!

Chi è per la pace e contro ladovrebbe combattere anche questa Unioneche – contro la volontà dei popoli – sta militarizzando l’Europa e sta montando un’isterica campagna di odio bellicistico verso la Russia che mette in pericolo tutti gli europei. Donald Trump è certamente un politico fascistoide: ma l’unica cosa buona che sta facendo – paradossalmente anche a favore dell’Europa che lui odia – è cercare di concludere lain Ucraina. La Ue invece ostacola il suo sforzo in nome di una “pace giusta”(?) e del ritiro completo e senza condizioni della Russia, evidentemente impossibile dal momento che Putin sta vincendo la. Continuare la, come vorrebbe la Ue guidata dalla tedesca Ursula von der Leyen, mette in pericolo 450 milioni di europei e, ancora di più, l’Ucraina: i russi potrebbero infatti raggiungere il porto di Odessa e chiudere a Kiev l’accesso al mare.