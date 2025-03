Ilrestodelcarlino.it - Scuola nel caos, tutti aspettano risposte

Ingestibile, inaccettabile, inspiegabile. Quattro episodi in dieci giorni, con spray al peperoncino spruzzato nei corridoi del Barozzi, sono molto più di un campanello d’allarme. Chiaramente avanziamo sempre di più su un terreno scivoloso, dove il rischio di emulazione è molto alto. Da più voci – sindacati, genitori, gli stessi studenti – si chiedono assemblee per affrontare il disagio. Per trovare soluzioni, serve una presa di coscienza, ben consapevoli che il problema è complesso. Ancora una volta ci scontriamo con i silenzi della dirigenza. Aspettiamoe una promessa: punizioni esemplari per i responsabili. Vinca il buon senso.