Lanazione.it - Scudo verde, scoppia la polemica: “Chi ci paga nuovi furgoni?”. Ma gli anti smog esultano

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 30 marzo 2025 – “Faccio questo lavoro da oltre trent’anni, ma per colpa dellorischio davvero di smettere”. Ha la voce rotta la commerciante ambulante Gabriella Greco, sulle piazze fiorentine con il suo furgone di cosmetici dagli anni ’90. Quando guarda la nuova Ztl ambientale, gli occhi si riempiono di quel mix di rabbia e incredulità di chi vede sfumare l’impegno e i sacrifici di una vita solo perché non può permettersi un camioncino all’ultimo grido per lavorare. Lo, voluto dal Comune per combattere l’inquinamento e migliorare la qualità dell’aria in città, sta dividendo i fiorentini. C’è chi lamenta la mancanza di spiegazioni chiare da parte dell’amministrazione, chi lo reputa inefficace contro loe chi chiede esenzioni per famiglie fragili e commerci