Scossa elettrica al lavoro Tradito dall’alta tensione

Ancora paura sul, ancora un altro incidente. Un quarantenne è stato fulminato mentre stava lavorando con i fili della corrente. Accade nei pressi degli stabili della ex Del Tongo, nel comune di Civitella in Valdichiana. L’uomo è stato trasferito alle Scotte di Siena, in codice giallo. Sono circa le 10.15 di ieri mattina quando viene attivata l’emergenza urgenza dell’Asl Toscana Sud est. Si tratta di un incidente sul. Secondo quanto emerge dalle prime ricostruzione si è trattato di un uomo di circa quaranta anni che è stato folgorato mentre stava lavorando con i fili dell’alta. Gli stabili sono quelli dell’ex Del Tongo, nel comune di Civitella in Valdichiana, nella periferia industriale di Arezzo. Quando sono arrivati i soccorsi l’uomo era cosciente seppur ferito dopo quello che era successo.