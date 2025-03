Ilgiorno.it - Scoperto un giro di truffe sulle assicurazioni. Caccia ai finti broker che hanno ingannato molti automobilisti

Abbiategrasso (Milano) – Malviventi che si spacciavano perassicurativi, utilizzando illecitamente loghi di note compagnie telematiche e che in questo modo” numerosi utenti. Nei giorni scorsi, la Polizia Locale di Abbiategrasso ha portato a termine un’operazione che ha permesso di smascherare un sofisticato sistema diassicurative, un risultato ottenuto grazie all’adozione di un avanzato sistema di segnali di allerta che ha permesso agli agenti di rilevare veicoli con copertura assicurativa irregolare o la mancata revisione del mezzo. Grazie a questo apparecchio, che invia un segnale su un tablet in dotazione alle auto di pattuglia, infatti, gli agenti di polizia localepotuto fermare e identificare numerosi veicoli sospetti. Durante i controlli i conducenti fermatiprodotto certificati assicurativi che, a un primo sguardo, sembravano regolari ma che a un’analisi più attentarivelato sottili anomalie, sufficiente per scoprire che i conducenti erano a loro volta vittime di