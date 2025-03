Ravennatoday.it - Scontro tra due auto sulla statale: traffico paralizzato, lunghe code

Leggi su Ravennatoday.it

Brutto incidente nel tardo pomeriggio di domenicaAdriatica a Ravenna, all'altezza del centro commerciale Esp. Due, per cause ancora in corso d'accertamento, si sono scontrate mentre viaggiavano. Sul posto sono giunti i soccorsi del 118, ma fortunatamente nessuno.