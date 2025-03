Genovatoday.it - Scontro auto-moto tra Sori e Recco, 30enne in ospedale in codice rosso

Leggi su Genovatoday.it

Traffico bloccato traverso l'ora di pranzo di domenica 30 marzo a causa di un incidente stradale in via Francesco Crispi (la via Aurelia).Da quanto si apprende, un'contromano avrebbe scontrato unaguidata da un trentenne. Sul posto l'ambulanza della Croce Verde.