Scontri post partita | scambio di persona

Ascoli, 30 marzo 2025 – Una specie di incubo ha vissuto negli ultimi 10 mesi un 21enne ascolano, irreprensibile studente in ingegneria, finito nell’inchiesta della Procura con l’accusa di resistenza e violenza a pubblico ufficiale a seguito deglinelAscoli-Pisa del 10 maggio 2024 per la retrocessione dell’Ascoli in serie C. Nei confronti suoi e di altri 11 indagati era stato emesso anche un Daspo di 2 anni, che si era aggiunto a quello comminato ai primi quattro arrestati che hanno già definito la loro posizione in un processo celebrato con rito abbreviato. A seguito di indagini difensive effettuate dall’avvocato Umberto Gramenzi, è emerso infatti che si è trattato di un errore di. Il 21enne era stato indagato dalla magistratura ascolana dopo aver visionato le immagini delle telecamere di sicurezza dello stadio Del Duca e degli agenti della Questura di Ascoli in servizio quel giorno.