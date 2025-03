Noinotizie.it - Scontri a margine di Lecce-Roma: “feriti anche dieci poliziotti di Taranto” Siap

Di seguito il comunicato:«Un bilancio pesantissimo quello deglidi ieri, dove ultrassi hanno ferito 10 colleghi del XV Reparto Mobile dicon lancio di bottiglie e bombe carta. Per loro prognosi dai 3 agli 8 oggi e all’indomani, nonostante tutto, gli altri colleghi della squadra sono stati reimpiegati in altri servizi di ordine pubblico».Così Pasquale Antonazzo, segretario generale provinciale didel sindacato di Polizia.«Il Reparto Mobile diè una specialità che già risente dell’indifferenza a livello centrale per quanto riguarda i potenziamenti, considerando che negli ultimi anni non ha visto incrementi di personale e se gli ha visti, questi sono avvenuti col contagocce. Esporre poi i colleghi a così inaudita violenza da parte di criminali che nulla hanno a che vedere con la sana tifoseria, è troppo.