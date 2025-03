Tarantinitime.it - Sconti Lecce, Costone (Adp): “Daspo a vita per violenti e lode per poliziotti feriti”

Tarantini Time QuotidianoQuanto accaduto ieri sera aè un episodio gravissimo e rappresenta l’ennesima dimostrazione di come le Forze dell’Ordine siano lasciate sole a fronteggiare una violenza ormai sistematica e impunita. Nove Agenti del Reparto Mobile di Taranto hanno riportato prognosi dai 3 agli 8 giorni dopo essere stati colpiti da bombe carta e oggetti lanciati da facinorosi che, sotto le mentite spoglie di tifosi, continuanoad agire indisturbati.Il Segretario Generale Provinciale di Taranto e Dirigente Nazionale, Fulvio, chiede con fermezza l’introduzione delper i tifosi, nonché la proposta diper i nove. Inoltre, sottolinea la necessità di pene certe per chi aggredisce un agente delle Forze dell’Ordine, di dotazioni adeguate per garantire la sicurezza degli operatori e dell’immediata approvazione del Ddl Sicurezza, da troppo tempo bloccato nelle Commissioni parlamentari.