Scogli ecco la lista | Ci mettiamo la faccia

A meno di due mesi dalle elezioni amministrative, 25 e 26 maggio, che dovranno sancire chi sarà il nuovo sindaco di Bertinoro, la‘Insieme per Bertinoro’ che candida l’ex assessore ai lavori pubblici, Filippo, ha presentato ufficialmente anche ladei 16 candidati al consiglio comunale. Un mix di volti noti, già assessori o consiglieri nel mandato appena concluso, e new entry della politica, anche se comunque attivi nel tessuto sociale e lavorativo. A presentare la squadra il candidato sindaco, spalleggiato dall’ex sindaca, Gessica Allegni. Quasi un centinaio le persone intervenute nella sede della Polisportiva Colonna nella frazione di Capocolle., nel ricordare che "noi ci stiamo mettendo la, mentre degli altri, a parte qualche post sui social, non si sa nulla", in riferimento alla difficoltà del centrodestra a proporre un candidato sindaco, ha poi presentato uno a uno i propri candidati consiglieri, rigorosamente in ordine alfabetico.