Sci freestyle, Atkin e Melville Ives vincono i Mondiali di halfpipe

Sulle nevi di St. Moritz (Svizzera) va in scena la giornata conclusiva dei2025 di sci. Ad aprire le danze sono state le finali dell’, specialità in cui non sono presenti italiani (ieri sera si è festeggiato lo storico trionfo di Flora Tabanelli nel Big Air) e che vedremo anche alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.La britannica Zoeha completato la stagione perfetta dopo aver già alzato al cielo la Coppa del Mondo. La classe 2003 è riuscita a chiudere il cerchio a livello iridato dopo il bronzo del 2021 e l’argento di due anni, imponendosi con il punteggio di 93.50. Mezzo punto in più nei confronti della cinese Fanhui Li, che ha dovuto cedere in volata e si è dovuta accontentare della piazza d’onore davanti alla canadese Cassie Sharpe (88.00).Sul fronte maschile, invece, il neozelandese Finleyha fatto saltare il banco.