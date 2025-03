Oasport.it - Sci di fondo, Davide Graz e Caterina Ganz vincono le mass start dei Campionati Italiani

A Dobbiaco (in provincia di Bolzano) è andata in scena l’ultima giornata deidi sci di, a fare calare il sipario sulla rassegna tricolore sono state lein tecnica classica. A dettare legge sono stati, entrambi portacolori delle Fiamme Gialle che hanno bissato il successo ottenuto ieri nella staffetta mista.ha completato i 30 km con il tempo di 1h14:53.9, precedendo Federico Pellegrino (secondo a 1.4) e Paolo Ventura (terzo a 1.7), mentre Simone Daprà e Giandomenico Salvadori si sono accomodati ai piedi del poedio.è invece andata in fuga con Anna Comarella e dopo 30 km ha prevalso in volata, mentre Martina Di Centa ha completato il podio precedendo Nadine Laurent e Iris De Martin Pinter. Per quanto riguarda le categorie giovanili: successi di Beatrice Laurent e Federico Pozzi tra gli under 20, Daniel Pedranzini e Vanessa Cagnati si sono impoti tra gli under 18.