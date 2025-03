Oasport.it - Scherma: la squadra di spada femminile si ferma al quinto posto in Coppa del Mondo. Vince la Cina

Termina all’avventura delle spadiste azzurre in quel di Marrakech, città del Marocco che è stata teatro in questo fine settimana delladel2024-2025 di, disciplina. Prestazione comunque positiva per le nostre ragazze che, nella prova a squadre, hanno salutato la gara dopo aver perso il confronto dall’Estonia in occasione dei quarti di finale. Ma andiamo con ordine: Rossella Fiamingo, Alberta Santuccio, Federica Isola e Lucrezia Paulis si sono ben imposte agli ottavi, regolando senza particolari patemi la Germania, come testimonia il rotondo punteggio di 35-24. Una volta approdate ai quarti le nostre portacolori si sono ritrovati una compagine estone molto fastidiosa, capace di imporsi soltanto per una stoccata, chiudendo i conti per 26-25. Una volta dirottate nel tabellone dedicato ai piazzamenti, le atlete hanno ingranato la quinta, prima battendo la Svizzera per 36-31, poi arginando gli Stati Uniti per 36-30 nell’incontro che è valso la quinta piazza finale.