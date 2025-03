Sport.quotidiano.net - Scherma. Cus Under 14 protagonista alle qualificazioni di Livorno. Pioggia di medaglie: un oro, un argento e due bronzi

Un oro, un, duee altri quattro finalisti: la trasferta di, prova di qualificazione ai Campionati Italiani14 di maggio a Riccione, è stata molto produttiva per la sezionedel Cus Siena Estra. Nel fioretto, categoria Maschietti, ha vinto il trofeo Nicolò Pellegrino che in finale ha battuto il lucchese Marchi per 9-7 al tempo. L’assalto più difficile, nel suo percorso netto, nella finale a otto, con il compagno d’namento Enrico Cannoni, che oltre ad aver raggiunto la finale ha offerto una bellissima prestazione nel quarto di finale. Un plauso anche a Niccolò Marsiglietti che ha chiuso 13mo. Nelle Bambine buona prestazione di Vera Paladini che ha raggiunto la finale a otto; bene anche Sara Trabalzini, 13ma dopo aver superato, in un assalto fratricida nelle 32, Azzurra Capresi, poi 20ma; 19ma Ginevra Mancianti.