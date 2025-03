Scherma a Marrakech l’Italia maschile si ferma in finale | vince l’Ungheria Donne fuori ai quarti

Leggi su Sportface.it

Altro podio pernel weekend di Coppa del Mondo di spada andato in scena a. In Marocco infatti è arrivato l’argento per la spada, che nella prova a squadre ha raggiunto la. Enrico Piatti, Gianpaolo Buzzacchino, Valerio Cuomo e il bronzo della prova individuale di ieri Davide Di Veroli si sono arresi nell’atto conclusivo solo aldi Tibor Andrasfi, Gergely Siklosi, Mate Tamas Koch e Zsombor Keszthelyi. I magiari si sono imposti con il risultatodi 38-28, un punteggio che non rispecchia però l’andamento del match visto che fino al penultimo assaltoera assolutamente in lotta per la vittoria. Le ultime stoccate hanno poi visto Piatti cedere nettamente, quando ormai il risultato era compromesso.Nel percorso verso la, la squadra azzurra ha battuto nell’ordine la Svezia (44-42), gli Stati Uniti (40-34), Hong Kong (32-29) e infine Israele, battuto in semiper 45-37.