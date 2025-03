Lanazione.it - "Scene da Aida". Concerto lirico sotto il Fortino

Leggi su Lanazione.it

Suggestivo finissage per la mostra Gli Egizi ei doni del Nilo, che il prossimo 2 aprile chiuderà i battenti al. Oggi alle 17 in piazza Garibaldi verrà presentato "da", un, tratto dalla celebre opera di Giuseppe Verdi, basato su un soggetto originale dell’archeologo francese Auguste Mariette, primo direttore del Museo Egizio del Cairo. Sul palco il soprano Gianna Queni, il mezzosoprano Benedetta Mazzeto e il tenore Vladimir Reutov, accompagnati al pianoforte dal Maestro Cesare Goretta. Per l’occasione, gli interpreti indosseranno raffinati abiti distoriche, realizzati dalla celebre sartoria Cerratelli. "Avendo avuto l’opportunità di ospitare una mostra di tale prestigio, l’unica esposizione organizzata in spazi esterni dal Museo Egizio nell’anno del Bicentenario – dichiara il sindaco Bruno Murzi – è stato per noi un grande onore.