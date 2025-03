Quotidiano.net - Scatena la festa con la Cassa Bluetooth Soundcore Boom 2 Plus: luci e musica in un solo prodotto

Leggi su Quotidiano.net

Chi non ama unacon lagiusta? Se sei un giovane che vuole animare la serata,- a soli 149,99€ con le Offerte di Primavera - è quello che ti serve. Trasforma ogni occasione in un evento memorabile: con una potenza di 140W e il sistema 2+2 canali stereo, questaè perfetta per chi ama il sound potente e nitido, pronto a riempire ogni angolo della stanza o del giardino. Acquista laal miglior prezzo Un sound che ti travolge e che fa iniziare laLanon è mai abbastanza forte? Con il BassUp 2.0, i bassi saranno così potenti da farti sentire ogni battito nel cuore! E non preoccuparti se la serata si sposta all’aperto, grazie all’impermeabilità IPX7, puoi portarla in giardino o sulla spiaggia senza problemi. Ilassicura una connessione rapida e stabile, quindi nessuna interruzione quando laè nel suo momento migliore.